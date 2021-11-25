Kadıköy metrosunda elinde bıçakla anne ile kızına tehdit ve hakaretler savuran şüpheli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kadıköy metrosunda elinde bıçakla anne ile kızına tehdit ve hakaretler savuran şüpheli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy metrosunda elinde bıçakla anne ile kızına tehdit ve hakaretler savuran şüpheli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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