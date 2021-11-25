Kadıköy metrosunda elinde bıçakla anne ile kızına tehdit ve hakaretler savuran şüpheli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Haberler
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Kadıköy metrosunda elinde bıçakla anne ile kızına tehdit ve hakaretler savuran şüpheli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadıköy metrosunda elinde bıçakla anne ile kızına tehdit ve hakaretler savuran şüpheli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadıköy metrosunda elinde bıçakla anne ile kızına tehdit ve hakaretler savuran şüpheli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy metrosunda elinde bıçakla anne ile kızına tehdit ve hakaretler savuran şüpheli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

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