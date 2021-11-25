Kadıköy metrosunda bıçakla tehdit edilen kadın kim? O anları anlattı

KADIKÖY, İSTANBUL (Haberler.com) - Dün akşam bir şahıs, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaretlerde bulundu. O anlar yolcular tarafından anbean kamerayla kayıt altına alındı. Şüphelinin durakta inmesiyle korku dolu anlar sonlanırken, metro aracındaki diğer yolcular yaşananları endişe ve şaşkınlık içerisinde izledi. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, saldırganın kadına "Yüzünü keserim senin" tehdidinde bulunduğu görüntülere yansıdı. Bıçaklı saldırganın tehdit ettiği kadın konuştu.

KADIKÖY METROSUNDA BIÇAKLA TEHDİT EDİLEN KADIN KONUŞTU

İstanbul'da Kadıköy - Tavşantepe Metro hattında eli bıçaklı saldırganın küfür ve hakaretlerine maruz kalan kadınlardan Senanur Damgacı, olay anına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

KADIKÖY METROSUNDAKİ BIÇAKLI SALDIRGAN KİM?

Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y.(32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde (20) adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI MI?

Bıçaklı saldırgan polisin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alınmıştır.

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