KADIKÖY, İSTANBUL (Haberler.com) - Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bıçaklı adam, metrodaki vatandaşlara dehşeti yaşattı. Metro ilerlediği sırada E.Y. ile Nilgün Damgacı arasında tartışma çıktı. E.Y. isimli şahıs şahıs tartıştığı kadına ve o esnada yanında bulunan kızı Senanur Damgacı'ya bıçak çekerek hakaretler savurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Kadıköy Metro saldırganının suçları ne?

KADIKÖY METRO SALDIRGANININ SUÇLARI NE?

E.Y. isimli şüpheli gece saat 02.30 sıralarında polis ekiplerince yakalandı. E.Y.'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

METRODA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN KONUŞTU

Adamın küfürlerine maruz kalan Senanur Damgacı, olay anının başlangıcını anlatarak, "Orada bir kadın oturuyordu, maskesi yarı kapalıydı ve burnu açıktaydı. Kadına bu yüzden laf söylemeye başladı ancak biz ilk başta aldırış etmedik. Kadının cildi yaraydı ve maskeyi yarıya indirmesi gerektiğini söyledi. Ancak adam, sataşmaya devam etti. Sonrasında kadına gücü yeteceğini düşündüğü için ayağa kalkıp küfürler saydırmaya başladı" dedi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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