Kadıköy Meclisi çiçek açtı
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Kadıköy Meclisi çiçek açtı

07.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:59
Kadıköy Meclisi çiçek açtı

Kadıköy Belediye Meclisi 7 Aralık tarihli gündem toplantısını, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 86'ncı yıl dönümü olan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayarak açtı.

Kadıköy Belediye Meclisi 7 Aralık tarihli gündem toplantısını, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 86'ncı yıl dönümü olan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayarak açtı. Açılışta Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi de konuşuldu.

Kadıköy Belediye Meclisi, 7 Aralık Pazartesi günü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı başkanlığında toplandı. Gündem öncesi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kadın meclis üyelerini selamlayarak kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettiği 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı. Kadın meclis üyelerine bir mektupla çiçek hediye eden Odabaşı mektubunda "Seçme ve seçilme hakkını kullanarak üstlendiğiniz görevinizde, sizinle aynı koltukları paylaşmaktan mutlu ve gururluyum. Şiddetten arınmış, demokratik, çoğulcu ve çağdaş bir ülkede yaşamamızın teminatının kadınların siyasette varoluşuyla mümkün olacağına inancım, her zamankinden daha güçlü." sözlerine yer verdi.

"Fikirtepe'de sorunun çözümü olmaya hazırız, talibiz"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı meclis açış konuşmasında Fikirtepe'de 2011 yılında başlayan ve yarım kalan kentsel dönüşüm projesine ilişkin de konuştu. Odabaşı: "Kadıköy'ün sorunlarına çözüm noktasında katkı sağlayacak herkesle görüşeceğimi, diyalog kuracağımı belirtmiştim. 30 Haziran'da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'la başta Fikirtepe olmak üzere Kadıköy'ün kentsel sorunlarını paylaştım. Fikirtepe'de yaşanan, kangren olmuş kentsel dönüşüm projesinde yeni bir çözüm yoluyla sorumluluk almak için her türlü desteği vermek istediğimi belirttim. Fikirtepe'de Kadıköy Belediyesi'nin hiçbir yetkisi yok. Yetkimiz olmamasına rağmen, bu sorunun yetkililer tarafından duyulması için her türlü yolla sorunlarımızı aktardık. Geldiğimiz noktada bu sorunun çözümüne katkı sağlayan herkese, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na tüm Kadıköylüler adına teşekkür ederim. Amacımız sorunların çözümünü sağlamak. Kadıköy Belediyesi olarak yetki alanımızda olmasa dahi hizmet sunmaya hazırız. Eğer imar planı kesinleşirse, plana katkı sunmaya hazırız. Yeşil alan, sosyal donatı alanı gibi tüm alanların hızlıca inşaatını bitirmeyi de burada taahhüt ediyoruz. Hangi alanı bize yeşil alan olarak tahsis ederlerse bizim elimizde projelerimiz hazır, en kısa sürede buraları bitirip, Kadıköylülerin ve İstanbulluların hizmetine sunmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kadıköy Meclisi çiçek açtı
Kadıköy Meclisi çiçek açtı
Kadıköy Meclisi çiçek açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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