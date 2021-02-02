KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI'NDAN KADIKÖY İSKELE MEYDANI'NDA TOPLANMA ÇAĞRILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
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KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI'NDAN KADIKÖY İSKELE MEYDANI'NDA TOPLANMA ÇAĞRILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

02.02.2021 17:04 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:08
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI'NDAN KADIKÖY İSKELE MEYDANI'NDA TOPLANMA ÇAĞRILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kadıköy Kaymakamlığı, bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya yoluyla yapılan Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

Kadıköy Kaymakamlığı, bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya yoluyla yapılan Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağrılarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır" denildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 2 Şubat 2021 Salı (bugün) günü saat 18: 00'da ve önümüzdeki günlerde Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır. Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarda yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."  

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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