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Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini toplam 44 bin 526 taraftar izledi.

22.12.2019 21:03 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:16
Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini toplam 44 bin 526 taraftar izledi.


Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi için tribünleri 44 bin 526 biletli taraftar doldurdu. Sarı-lacivertlilere 42 bin 358 taraftar, siyah-beyazlı ekibe de 2 bin 168 seyirci destek verdi. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da derbi heyecanını yerinde izlemek için stat çevresinde bulanan mekanlarda maçı takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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