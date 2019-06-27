Kadıköy halkı Kadıköy'ün nasıl olması gerektiğini anlatacak

– BİRLEŞMİŞ Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin yerelleştirilmesi için üzerine düşen görevleri stratejik plan vasıtasıyla gündeme alan Kadıköy Belediyesi, 5 yıllık faaliyetlerinde atık yönetiminden eşitsizliklerin azaltılması, iklim krizinden nitelikli eğitime birçok alanda atılım yapmak için harekete geçti. 'Kadıköy nasıl olmalı?' sorusuyla stratejik plan hazırlıklarına başlayan belediye, her kesimden yurttaşın görüşlerini sunabileceği "Anlat Kadıköy" isimli dijital katılım platformunu oluşturdu.

Kadıköy Belediyesi, nüfusu 50 binin üzerindeki tüm belediyelerin her 5 yılda bir yapmak zorunda oldukları ve belediyelerin yol haritası olarak tanımlanan Stratejik Plan hazırlıkları için kolları sıvadı. Belediye, 2020-2024 Stratejik Planını oluşturmak için vatandaşların, muhtarların, akademisyenlerin, STK'ların ve demokratik katılımın önemli bir ayağı olan Kadıköy Kent Konseyi'nin aktif katılımıyla Kadıköy'ün mevcut durumunu analiz etmek ve Kadıköy'ün geleceği birlikte çizmek için harekete geçti.

Kadıköy'e ait bilgilerin ve çeşitli raporların yer aldığı platformda, Kadıköy'de yaşayan, çalışan ya da sosyalleşen herkesin fikir ve önerilerini yazabilecekleri bir danışma mekanizmasının da yer aldığı belirtildi.

Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bu danışma mekanizması ile afet yönetiminden atık yönetimine, çocuk haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine, iklim krizinden kent estetiğine 33 farklı başlıkta vatandaşların değerlendirme ve önerileri toplanıyor. Siz de fikirlerinizi https://anlat.kadikoy.bel.tr/ adresine girerek paylaşabilirsiniz" denildi.

"MAHALLELER BİR ARAYA GELİYOR"

Anlat Kadıköy Platformu ile ilgili yapılan açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Anlat Kadıköy Platformu sadece dijital bir veri ve öneri sistemine dayanmıyor. Bu verilerin dışında 29-30 Haziran tarihlerinde 21 mahalleyi kapsayan 10 bölge toplantısıyla da mahalle sakinleriyle bir araya gelinecek. Kent Konseyi'nin yapmakta olduğu mahalle STK toplantılarının hemen ardından başlayacak bu toplantıların raporları da stratejik plan çalıştaylarının önemli bir girdisi olacak. Anlat Kadıköy platformu ve mahalle toplantılarından gelen verilerin dışında, alanında uzman isimlerin yer aldığı odak grup toplantılarında da çeşitli konular derinlemesine ele alınacak. Toplumsal eşitlik, kent estetiği ve planlaması, gıda güvenliği ve kooperatifleşme gibi alanlarda yapılacak olan odak gruplara, akademisyenler, STK'lar ve inisiyatifler katılacak. Ayrıca tüm bu süreç boyunca paydaş olan muhtarlar, akademisyenler, STK temsilcileri, Kent Konseyi ve mahalleliler, stratejik planın karar çalıştaylarında da yer alarak katılımcı sürecin her aşamasında yer almış olacak."

"5 YIL BOYUNCA KILAVUZ OLARAK KULLANILACAK"

Stratejik plan çalışmalarının mümkün olan en geniş katılım düzeyiyle geçirileceği belirtilen platformla ilgili "Kadıköy Belediyesi, hazırlayacağı planı Ekim 2019 belediye meclisinde gündemleştirecek ve onaylanan planı 2020-2024 faaliyet döneminin başvuru kılavuzu olarak rehber edinecek. Gerek duyulması halinde ise 2 yıl ardından planda güncelleme yapılabilecek" ifadelerine yer verildi.

STRATEJİK PLAN MAHALLE TOPLANTILARI

Caferağa - Osmanağa 29.06.2019 | 12.00-15.00 IDEA

Rasimpaşa 29.06.2019 | 12.00-15.00 TAK

Koşuyolu - Acıbadem 29.06.2019 | 12.00-15.00 Acıbadem Gönüllü Evi

Hasanpaşa - Zühtüpaşa 29.06.2019 | 12.00-15.00 Brifing Salonu

Eğitim - Fikirtepe - Dumlupınar 29.06.2019 | 12.00-15.00 Fikirtepe Gönüllü Evi

Feneryolu - Göztepe - Erenköy 30.06.2019 | 12.00-14.30 CKM

Fenerbahçe - Caddebostan – Suadiye 30.06.2019 | 15.00-18.00 CKM

19 Mayıs - Kozyatağı 30.06.2019 | 12.00-15.00 Akademi

Sahrayıcedit - Merdivenköy 30.06.2019 | 12.00-15.00 Halis Kurtça ÇKM

Bostancı 30.06.2019 | 12.00-15.00 Şenesenevler Halk Eğitim Merkezi

Kaynak: DHA

- İstanbul