KADIKÖY DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ İLE POLİS ARASINDAKİ KOVALAMACA KAMERADA

11.08.2019 17:05

Kadıköy'de drift yaparken polislerin dur ihtarına uymayan sürücü ve polisler arasındaki kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy'de drift yapan bir sürücü polisleri görünce kaçmaya başladı. Polisin kaçan aracı takip etmeye başladı. Kaza yapan sürücü yaya olarak kaçmaya devam etti. Bir evin bahçesine kaçan şüpheli polisler tarafından yakalanacağı sırada polislere bıçakla saldırdı. Polisin etkisiz hale getirdiği şüpheli gözaltına alındı. Kovalamaca anları kameralara yansıdı.

Olay Kadıköy Mütevelli Çeşme Caddesi ve Koşuyolu Caddesi kesişiminde 8 Ağustos'ta, saat 02.55 sıralarında meydana geldi. Sedat Ç. (24) dört yolda drift yaparak trafiği tehlikeye sokarken, polis ekipleri sürücüye müdahale etmek istedi. Sürücü, görevlilerin dur ikazına rağmen kaçmaya başladı. Bu esnada yol kenarında bulunan demir dubalara çarparak duran sürücü, aracı görevlilerin üzerine sürerek kaçmaya devam etti. Görevlilerin havaya ateş açmasına rağmen kaçmayı sürdüren şahıs, Mütevelli Çeşme Caddesi ters istikametinde demir dubalara vurarak durdu. Yaya olarak kaçmaya devam eden Sedat Ç., yaşanan kovalamacanın ardından bir bahçeye girdi. Kendisine yaklaşan görevlilere bıçakla saldıran şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü hakkında, alkollü araç kullanmaktan bin 256 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 018 TL, drift yapmaktan 5 bin 10 TL, dur ihtarına uymamaktan 235 TL ve araç sahibine kullandırtmaktan 2 bin 018 TL olmak üzere toplam 8 bin 234 TL para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet, Cinsel saldırı ve Kasten yaralama konularından suç kayıtları bulunduğu belirlenen Sedat Ç., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA