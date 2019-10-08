Kadıköy depreme afet parkında hazırlanıyor

08.10.2019 15:43

Geçtiğimiz yıl açılan, okulların düzenli olarak eğitim aldığı parkta, Kadıköy'de görev yapan 21 mahalle muhtarı için de afet eğitimi düzenlendi. Afet parkının sıradaki konukları Kadıköy Belediye Meclisi üyeleri olacak.

AFET PARKINA YOĞUN İLGİ

Kadıköy Belediyesi afete yönelik bilinçlendirme çalışmalarına Kozyatağı'nda bulunan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim Parkı'nda devam ediyor. Randevu sistemi ile çalışan park, deprem öncesinde okullardan gelen talepler nedeniyle yoğun ilgi görüyordu. Yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim talepleri arttı. Muhtarların, meclis üyelerinin, derneklerin de eğitim için sıraya girdiği parka şirketlerden de yoğun talep var.

EĞİTİME MUHTARLARDAN BAŞLANDI

Kadıköy Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan 21 mahalle muhtarı için Afet Eğitim Parkı'nda afet eğitimi düzenledi. Muhtarlara teorik eğitimin yanı sıra deprem simülasyonu ve 5D sinema ile uygulama da yapıldı. Afet eğitimi ile muhtarların mahallelerindeki örgütlenmeye önem vermeleri, rol model olmaları amaçlanıyor.

Öte yandan Kadıköy Belediyesi mahalle muhtarlarının önderliği ve gönüllülerinin katılımıyla mahalleleri örgütlemek için 2010 yılında hayata geçirdiği "Mahalle Ölçeğinde Toplum Tabanlı Afet Yönetim Projesi"ni de ilçe genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Bu proje kapsamında mahalle risk haritalarının oluşturulması ile toplanma alanları gibi fonksiyonel alanların sayısının arttırılması planlanıyor. Son deprem sonrasında Rasimpaşa ve Koşuyolu mahallelerinde örgütlenme çalışmaları başladı.

Kaynak: Bültenler