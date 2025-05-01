Kadıköy deprem risk haritası! Kadıköy deprem bölgesi mi, zemini sağlam mahalleler neresi?

Kadıköy deprem risk haritası! İstanbul'un en yoğun ve tarihi ilçelerinden biri olan Kadıköy, olası büyük İstanbul depreminde nasıl etkilenecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan 2019 tarihli "Kadıköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", bu soruya yanıt arıyor. Raporda, ilçenin zemin yapısından bina stokuna, mahalle bazlı risk analizlerinden olası can kaybı tahminlerine kadar birçok detay bulunuyor.

KADIKÖY DEPREM RİSK HARİTASI

İBB'nin 2019 yılında yayımladığı "Kadıköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini mahalle bazında analiz ediyor. Raporda, zemin sağlamlığı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor.

Kadıköy İlçesi Vs30 Dağılımı

KADIKÖY DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Kadıköy, Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın bir konumda bulunuyor. Bu nedenle, deprem riski açısından 1. derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. İBB'nin raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Kadıköy'de ortalama 190 can kaybı, 93 ağır yaralı ve 592 hastane şartlarında tedavi gerektiren yaralı olabileceği öngörülüyor. Ayrıca, yaklaşık 3.139 binanın orta ve üstü seviyede hasar görmesi bekleniyor. Bu veriler, Kadıköy'ün deprem açısından yüksek risk taşıyan bir bölge olduğunu gösteriyor.

KADIKÖY DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Raporda, Kadıköy'deki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırılmış. Vs30 parametresi kullanılarak yapılan analizlere göre, Zühtüpaşa ile Osmanağa mahalleleri arasında kalan bölge en riskli zemin yapısına sahip. Bunun dışında, Rasimpaşa, Hasanpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar ve Eğitim mahalleleri de zemin açısından riskli bölgeler arasında yer alıyor. Öte yandan, Göztepe, Kozyatağı, Suadiye, Fenerbahçe, Feneryolu ve 19 Mayıs mahalleleri daha sağlam zemin yapısına sahip olup, depreme karşı daha dayanıklı bölgeler olarak değerlendiriliyor.

KADIKÖY'DE DEPREM ZEMİN HARİTASI

Kadıköy'ün zemin yapısı, deprem riskini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Raporda, zemin sağlamlığı Vs30 parametresi ile ölçülmüş. Vs30 değeri 180 m/s'den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olanlar ise sağlam zemin olarak sınıflandırılmış. Kadıköy'de, özellikle Kurbağalıdere vadisi çevresindeki bölgeler zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor.