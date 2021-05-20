KADIKÖY'DEN MARMARA'YA DALDI, DENİZ DİBİNİ SARAN SALYAYI GÖRÜNTÜLEDİ
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KADIKÖY'DEN MARMARA'YA DALDI, DENİZ DİBİNİ SARAN SALYAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY Sahili'nde deniz dibini saran deniz salyası dalgıç İsa Şahintürk tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi.

KADIKÖY Sahili'nde deniz dibini saran deniz salyası dalgıç İsa Şahintürk tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi. Şahintürk, "Şu an deniz yüzeyine çıkan deniz salyaları, dipte bulunan salyaların sadece yüzde beşi" dedi.

Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen ve deniz salyası da olarak bilinen müsilaj, deniz dibinde 30 metreye kadar inmesi halinde zarar verdikleri canlı türlerinin çoğalma ve üremesine de engel oluyor. Dalgıç İsa Şahintürk, Kadıköy Sahili'nde Marmara'nın dibini saran deniz salyalarını su altı kamerası ile görüntüledi. İsa Şahintürk, "Günden güne oltayla avladığımız balıklar azaldığı için dalış yapıyorum. Hem su altı canlılarını inceliyorum hem de dalış yaparak balık avlıyorum. Son zamanlarda deniz salyaları yüzünden balıklar da azaldı. Bunun sebebi, Marmara'daki deniz suyunun sürekli kirlenmesi. Bu yüzden dalışlarda da artık balık göremez olduk" dedi.

"OKSİJENİN OLMADIĞI YERDEN BALIKLAR UZAKLAŞIYOR"

İstanbul'un tüm çevresinde dalış yaptığını belirten Şahintürk, 'Şunu söylemem gerekir; İstanbul'un her yeri aynı. Çünkü su sürekli yayılım gösteriyor ve kirlilik dağılıyor. Bu nedenle artık neredeyse dalışlarda balık göremiyoruz. Çünkü suda oksijen olmadığından, deniz salyasından dolayı balıklar uzaklaşıyor. Deniz salyasının son zamanlarda gündem olmasının nedeni ise salyaların artık deniz yüzeyine çıkması. Mart ayındaki dalışlarımızda da salyaları görüyorduk ancak artık yüzeye çıkıyor. İnsanların deniz manzarası bozulduğu için artık daha çok gündem oluyor" diye konuştu.

"DENİZ YÜZEYİNDE SADECE YÜZDE 5'İ GÖRÜNÜYOR"

Suların daha iyi filtrelenmesi ve arıtılması gerektiğini vurgulayan İsa Şahintürk, 'Deniz salyaları sürekli arttığı zaman yok olma süreleri de uzuyor. Bu şekilde devam ederse deniz salyaları yok olmaz. Suların daha iyi filtrelenmesi ve arıtılması gerekir. Denizin yüzeyinde gördüğümüz deniz salyası neredeyse hiçbir şey. Çünkü mart ayından beri suyun altında biz birbirimizi zor görecek şekilde hareket ediyoruz. Şu an deniz yüzeyine çıkan deniz salyaları dipte bulunan salyaların sadece yüzde beşi. Deniz salyaları tamamen denizin dibine çöküyor" ifadeleri kullandı. Şahintürk, 'Denizin altında balıkları gördüğümüzde ilerliyoruz. Suda çok kötü bir koku oluyor. Bazı bölgelerden atık bırakılıyor suya. Böyle olduğu zaman suya başımızı sokmadan çıkmamız gerekiyor. Deniz dibinde salyaları hala görebiliyoruz. Salyanın içerisinde hava kabarcığı var ve suda asılı bir şekilde duruyor." şeklinde konuştu.

KADIKÖY'DEN MARMARA'YA DALDI, DENİZ DİBİNİ SARAN SALYAYI GÖRÜNTÜLEDİ
KADIKÖY'DEN MARMARA'YA DALDI, DENİZ DİBİNİ SARAN SALYAYI GÖRÜNTÜLEDİ
KADIKÖY'DEN MARMARA'YA DALDI, DENİZ DİBİNİ SARAN SALYAYI GÖRÜNTÜLEDİ
KADIKÖY'DEN MARMARA'YA DALDI, DENİZ DİBİNİ SARAN SALYAYI GÖRÜNTÜLEDİ
KADIKÖY'DEN MARMARA'YA DALDI, DENİZ DİBİNİ SARAN SALYAYI GÖRÜNTÜLEDİ
KADIKÖY'DEN MARMARA'YA DALDI, DENİZ DİBİNİ SARAN SALYAYI GÖRÜNTÜLEDİ
KADIKÖY'DEN MARMARA'YA DALDI, DENİZ DİBİNİ SARAN SALYAYI GÖRÜNTÜLEDİ
KADIKÖY'DEN MARMARA'YA DALDI, DENİZ DİBİNİ SARAN SALYAYI GÖRÜNTÜLEDİ
KADIKÖY'DEN MARMARA'YA DALDI, DENİZ DİBİNİ SARAN SALYAYI GÖRÜNTÜLEDİ
KADIKÖY'DEN MARMARA'YA DALDI, DENİZ DİBİNİ SARAN SALYAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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