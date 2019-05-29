Kadıköy Demokrasi Kazanacak Platformu: Halkın iradesi kazanacak

"Demokrasi Kazanacak sloganı ile yola çıkan, AKP-MHP Blokunugeriletme ve yenmeyi hedef olarak belirleyen, çok sayıda demokratik kitle örgütü tarafından oluşturulmasına rağmen alışılagelmişin dışında grupsalsiyasal grup kimliklerinin öne çıkarmayanplatform, adeta tek bir kurum gibi çalışmalarını yürütmeye başladı. Platform, sahadaki ilk etkinliğini ise Kadıköy İskele önünde bildiri dağıtarak gerçekleştirdi. Platform üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin israf ve yandaş kurumlara aktarıldığı ifade edilen rakamlardan oluşan birpankartıalana astı ve bilgilendirme içeren binlerceel ilanınıvatandaşlara dağıttı. Ayrıca, yerel seçimlere yönelik anonslar yapıldı.

Bugün ise, kampanyasını çeşitlendirerek, iskeleye kurdukları standın yanına bir boy aynası konuldu. Aynanın üstünde "Ayna Ayna Söyle Bana İstanbul Kiminle Kazanacak" yazıldı. İsteyen vatandaşların fotoğraf çektirdiği etkinlik ilgiyle karşılandı.

Kampanyanın giderek çeşitlenerek sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Bültenler