Kadıköy'deki yasa dışı gösteride 65 kişi gözaltına alındı
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Kadıköy'deki yasa dışı gösteride 65 kişi gözaltına alındı

05.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:28
Kadıköy'deki yasa dışı gösteride 65 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösteride gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu ve haklarında daha önce işlem yapıldığı bildirildi.

Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösteride gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu ve haklarında daha önce işlem yapıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP), çağrısıyla dün akşam Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride polis, toplanan grubu uyararak dağılmalarını istedi.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulunan polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Yolu trafiğe kapatan HDP'li milletvekillerine vatandaşlar tepki gösterdi

Bu arada HDP'li milletvekilleri Musa Piroğlu, Muazzez Orhan Işık ve Sabiha Aydeniz de bir süre yolda oturma eylemi başlattı.

Oluşan yoğun trafik nedeniyle vatandaşların tepki gösterdiği HDP'li milletvekilleri, polisin iknasıyla eylemi sonlandırdı.

Gözaltına alınan 58 kişinin silahlı terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlendi

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kadıköy İskele Meydanında Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak dün toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüphelinin, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır. Gözaltına alınan 58 şüpheliden, 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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