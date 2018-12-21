Kadıköy'deki Yangın

Kozyatağı'nda bir apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden, Konya'nın eski emniyet müdürlerinden merhum Cemalettin Ertem'in eşi Cavide ve kızı Hülya Ertem toprağa verildi.

Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri, Cavide Ertem'in oğlu Haluk ile torunu Burak Ertem kabul etti.

Törene Vali Yardımcısı Nihat Nalbant'ın yanı sıra, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık ve Ertem ailesinin yakınları katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın camiye çelenk gönderdiği görüldü.

Kılınan namazının ardından cenazeler Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde, bir süre önce vefat eden Konya'nın eski İl Emniyet Müdürlerinden Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem ile kızı Hülya Ertem'in birlikte yaşadıkları Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak'taki apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, Cavid ve kızı Hülya Ertem'in cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA