Kadıköy'deki Türk Kızılay ekipleri, 650 vatandaşa gıda yardımı yapıyor
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Kadıköy'deki Türk Kızılay ekipleri, 650 vatandaşa gıda yardımı yapıyor

Kadıköy'deki Türk Kızılay ekipleri, 650 vatandaşa gıda yardımı yapıyor
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kadıköy'deki Türk Kızılay ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımlarını ulaştırmaya ramazanda da devam ediyor.

Kadıköy'deki Türk Kızılay ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımlarını ulaştırmaya ramazanda da devam ediyor.

Türk Kızılayı Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, yaptığı açıklamada, 180 gönüllü ve 80 araçla ilçedeki ihtiyaç sahibi 650 vatandaşa gıda kolilerini ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Kiraz, "Geçen yıl Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın bağışlarıyla kesilen kurbanların etlerini konserve halinde pazartesi gününden itibaren yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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