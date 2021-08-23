Kadıköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Kadıköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kadıköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Kızıltoprak Mahallesi Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 FR 3987 plakalı otomobil, seyir halindeyken park halindeki araca ve o sırada bir iş yerinin önünde molaya çıktığı belirtilen Dilara K.'ya çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilara K. ile araçta yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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