Son dakika haber | Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber | Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alper Hürkan Ç. yönetimindeki 34 Z 1090 plakalı otomobil, Bağdat Caddesi, Göztepe mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç daha sonra, kaldırıma çıkarak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Alper Hürkan Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Caddede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Son dakika haber | Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber | Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber | Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

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