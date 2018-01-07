Kadıköy'deki Silahlı Kavga

Kadıköy'de otopark görevlisi ile müşteri arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgada yaralanan genç de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'taki bir barın önünde otopark görevlisi ile müşteri arasında çıkan, müşteri olduğu belirtilen Murat Oğuz Orhan'ın (34) silahla vurularak öldürüldüğü kavgada yaralanan Emre Adaş (29) kaldırıldığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.