Kadıköy'deki protestoda işadamını bıçaklayan eylemcinin cezası belli oldu

KADIKÖY'de HDP'li üç belediye başkanının görevden alınması sonrasında 20 Ağustos 2019 tarihinde yapılan protesto eylemi sırasında işyeri sahibi Durmuş Karaçam'ı sırtından üç kez bıçakladığı ve PKK/KCK'nin gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hamgin K.

KADIKÖY'de HDP'li üç belediye başkanının görevden alınması sonrasında 20 Ağustos 2019 tarihinde yapılan protesto eylemi sırasında işyeri sahibi Durmuş Karaçam'ı sırtından üç kez bıçakladığı ve PKK/KCK'nin gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hamgin K. hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık Hamgin K. hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hamgin K. getirildi. Duruşma savcısı, 27 Kasım'da verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Mütalaada Diyarbakır, Mardin ve Van'daki HDP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması sonrasında PKK/KCK terör örgütü güdümünde yayın yapan internet sitelerinde eylem yapılması yönünde çağrılarda bulunulduğu hatırlatıldı. Bu talimat doğrultusunda 20 Ağustos 2019'da saat 20.00 sıralarında Kadıköy, Süreyya Operası önünde toplanan şahıslara emniyet görevlilerin müdahale ettikleri, ara sokaklara kaçan kişilerin, Durmuş Karaçam'ın işlettiği pastane önünde çöp tenekelerini devirdikleri, Karaçam'ın da çöp tenekesini düzelttiği sırada göstericiler arasında yer alan sanık Hamgin K. tarafından sırtından bıçaklandığı anlatıldı. Sanığın açık kimliğinin kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda tespit edildiği,

Karaçam'ın sırt kısmında üç adet delici, kesici alet yarası belirlendiği ve yaşamını tehlikeye soktuğu da mütalaada belirtildi. Sanığın PKK/KCK'nin gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüt çağrısı ve talimatıyla eyleme katıldığı ve eylem sırasında Durmuş Karaçam'ı kelebek olarak tabir edilen bıçakla üç kez bıçaklayarak hayati tehlike geçirecek derecede yaralanmasına neden olduğu belirtildi. Sanığın bu suçu örgütün amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği anlatılan mütalaada, sanıktan elde edilen dijital malzemelerde PKK adına duvara yazı yazdığının tespit edildiği ayrıca bazı telefon mesajlarına yer verilerek Abdullah Öcalan'ın posterini taşıdığı sırada zafer işaret yaptığı da öne sürüldü. Mütalaada sanığın, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından cezalandırılması istendi.

SUÇLAMALARI REDDETTİSuçlamaları reddeden sanık Hamgin K 'nin avukatı ise soruşturma aşamasında teşhis işlemlerinin usule aykırı yapıldığını, tanıkların emniyette ve mahkemede çelişen beyanlarda bulunduğunu ve müştekiyi bıçaklayan kişinin yüzünü görmediklerini söylediklerini belirterek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

MAHKEME İKİ SUÇTAN CEZA VERDİ

Mahkeme heyeti, sanık Hamgin K. hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği kanaatine varıldığını belirtti. Bu suçun suç işlemek amacıyla kurulmuş bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiğini belirten heyet, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasını ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Hamgin K'ye "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından dava açılmışsa da eylemin bir bütün olarak "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçunu oluşturduğunu belirtilerek sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanık Hamgin K. hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beraat kararı veren heyet, sanığın tutukluluk halinin ise devamına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı