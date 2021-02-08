Kadıköy'deki olaylara ilişkin gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'ünün tutuklanması istendi

Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 61 kişiden 33'ü tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

HDP'nin çağrısıyla 4 Şubat'ta, Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride gözaltına alınan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ünün yaşı küçük olduğu ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Gözaltındaki 61 şüpheli ise Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

Burada 9 cumhuriyet savcısı tarafından gruplar halinde ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı.

Savcılık, geriye kalan şüphelilerden 33'ünü tutuklanmaları talebiyle, 20'sini de adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Hakimliğe sevk edilen 53 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Adliye çevresinde izinsiz yürüyüşe müsaade edilmedi

Öte yandan gözaltına alınan 61 şüphelinin Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmesi nedeniyle adliye çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Adalet sarayının arka tarafında bulunan Mustafa Kemal Caddesi Gümüşhane Sokak üzerinde toplanan bir grup, adliye binasına doğru yürümek istedi.

Bunun üzerine polis ekipleri, Kartal Kaymakamlığınca her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını hatırlatarak, grup üyelerine dağılmaları yönünde sık sık uyarı yaptı. Grup üyeleri daha sonra dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz