KADIKÖY'DEKİ 'LAS TESİS' PERFORMANSINA VALİLİK AÇIKLAMASI

08.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:20

İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, bugün kadınlar tarafından gerçekleştirilen Kadıköy'deki "Las Tesis" performansına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından 'Şili ülkesindeki kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddet konularına dikkat çekmek' amacıyla bugün saat 15.00'te Kadıköy İskele Meydanı'nda bir etkinlik düzenlenmiştir." hatırlatması yapıldı. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Platform üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte yapılan dans gösterileri sonrasında atılan sloganlarda "tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan" şeklinde ifadeler kullanan söz konusu gruba yaptıklarının suç olduğu, eylemi durdurmaları ve dağılmaları için makul süre tanınmıştır. Ancak; grubun dağılmamakta ısrar edip, konusu suç oluşturan sloganlara devam etmeleri üzerine, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kadın Grubu tarafından polis marifetiyle alan boşaltılmaya çalışılmıştır. Etkinliği provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan (7) şahıs Cumhuriyet Savcılığı talimatları ile gözaltına alınmıştır."

Kaynak: DHA