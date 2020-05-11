Kadıköy'deki kazada hayatını kaybeden itfaiye eri Kütahya'da toprağa verildi
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Kadıköy'deki kazada hayatını kaybeden itfaiye eri Kütahya'da toprağa verildi

Kadıköy'deki kazada hayatını kaybeden itfaiye eri Kütahya'da toprağa verildi
11.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:41

İSTANBUL Kadıköy'de tatbikat sırasında sepetli merdivenin kırılması sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Mehmet Ali İnal, memleketi Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde toprağa verildi.

İSTANBUL Kadıköy'de tatbikat sırasında sepetli merdivenin kırılması sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Mehmet Ali İnal, memleketi Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde toprağa verildi.

Kadıköy İtfaiye İstasyonu bahçesinde önceki gün yapılan tatbikat esnasında, itfaiye aracının 63 metrelik sepetli merdivenin kırılması sonucu apartmanın çatısına düşen ve ağır yaralanan itfaiye eri Mehmet Ali İnal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İtfaiye eri Mehmet Ali İnal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyüne getirildi. İnal için Hasanlar köyünde cenaze töreni düzenlenerek köy mesire alanında cenaze namazı kılındı. Namazda hayatını kaybeden itfaiye erinin babası İsmail İnal ayakta durmakta zorlandı. Namaza katılanlar koronavirüs salgını nedeniyle maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak önlem aldı. Namazın ardından Mehmet Ali İnal köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Mehmet Ali İnal'ın görev yaptığı Kadıköy İtfaiye İstasyonu'ndaki çalışma arkadaşları da katıldı.

Bir süre önce nişanlandığı belirtilen İnal'ın, bayram sonrası düğün yapmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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