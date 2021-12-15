Kadıköy'deki hırsızlık olaylarının faili tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'deki hırsızlık olaylarının faili tutuklandı

Kadıköy'deki hırsızlık olaylarının faili tutuklandı
AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de bir ayda 4 adresten hırsızlık yapılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir ayda 4 adresten hırsızlık yapılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım-6 Aralık arasında Kadıköy'de 4 farklı adresten 5 dizüstü bilgisayar, 1 motosiklet, 2 kahve makinası, 1 yazıcı ve 1 matkap çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda, hırsızlıkları yapan şüphelinin B.İ. olduğu tespit edildi.

Şüpheli, polis ekiplerince Kadıköy'de bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli B.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kadıköy'de silahlı saldırgan, restoranda kadını başından vurdu

Kadıköy'de silahlı saldırgan, restoranda kadını başından vurdu

 Şikayet etti ama kaçamadı

Şikayet etti ama kaçamadı

 5 KEZ ŞİKAYET ETTİ AMA KAÇAMADI

5 KEZ ŞİKAYET ETTİ AMA KAÇAMADI

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title