Kadıköy'deki hırsızlık olaylarının faili tutuklandı
AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
Kadıköy'de bir ayda 4 adresten hırsızlık yapılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir ayda 4 adresten hırsızlık yapılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım-6 Aralık arasında Kadıköy'de 4 farklı adresten 5 dizüstü bilgisayar, 1 motosiklet, 2 kahve makinası, 1 yazıcı ve 1 matkap çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışma sonucunda, hırsızlıkları yapan şüphelinin B.İ. olduğu tespit edildi.
Şüpheli, polis ekiplerince Kadıköy'de bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheli B.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet