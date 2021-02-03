Kadıköy'deki gösterilere ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı serbest bırakıldı

Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de toplanan gruptan gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Söz konusu 6 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri süren 23 şüpheliden birinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 12'sinin başka üniversitede okudukları, diğer 10 kişinin ise öğrenci olmadığı bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

76 şüpheli serbest bırakılmıştı

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etmiş ve Kadıköy'de 94 kişiyi yakalamıştı.

Ekipler, ayrıca Beşiktaş ve Sarıyer'de Kadıköy'deki gösterilere katılmak isteyen 11 kişiyi de gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 şüpheliden 76'sı sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış