Kadıköy'deki gösterilerde 2 vatandaşın darbedilmesine ilişkin 1 kişi yakalandı
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Kadıköy'deki gösterilerde 2 vatandaşın darbedilmesine ilişkin 1 kişi yakalandı

02.02.2021 23:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:52
Kadıköy'deki gösterilerde 2 vatandaşın darbedilmesine ilişkin 1 kişi yakalandı

Kadıköy'de, Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto eden göstericilerin arasında kalan 2 kişinin darbedilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy'de, Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto eden göstericilerin arasında kalan 2 kişinin darbedilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'deki olaylar sırasında bazı göstericiler tarafından darbedildiği belirtilen M.C.A. ve B.G., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Polis, olaya ilişkin göstericilerin aralarında bulunan H.D.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli H.D. İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olayda yaralanan B.G. ve M.C.A. polis ekiplerince Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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