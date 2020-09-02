Kadıköy'deki cinsel saldırı ve darp şüphelileri yakalandı
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Kadıköy'deki cinsel saldırı ve darp şüphelileri yakalandı

Kadıköy'de bir kadının otobüs durağında beklediği sırada yanına yaklaşan 2 kişiden 1'inin cinsel saldırısına maruz kalması ve ardından darbedilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

02.09.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:00

Kadıköy'de bir kadının otobüs durağında beklediği sırada yanına yaklaşan 2 kişiden 1'inin cinsel saldırısına maruz kalması ve ardından darbedilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos'ta 03.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde otobüs durağında taksi beklerken Nagehan Bıyıklı'nın (22) cinsel saldırıya maruz kalması ve darbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, şüpheli Tarık Ö. (30) ve Ramazan S.'yi (29) Kadıköy'de yakaladı.

Nagehan Bıyıklı, polise verdiği ifadesinde, otobüs durağında taksi beklediği sırada yanına yaklaşan 2 kişiden 1'inin cinsel tacizde bulunmak istediğini, daha sonra taksiye binmek için hareket ettiğinde şüphelilerden birinin yüzüne tekme ve yumruk atmaya başladığını anlattı. Bıyıklı, bu sırada içinde 3 bin liraya yakın para, banka kartları, cüzdan, altın kolye ve parmağında takılı olan tek taş pırlanta yüzüğün düştüğünü, eşyalarının kendisini darbeden kişinin almış olabileceğini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'deki cinsel saldırı ve darp şüphelileri yakalandı

Kaynak: AA

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