Son dakika haberleri! Kadıköy'deki "Boğaziçi" eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi
08.02.2021 07:24 | Son Güncelleme: 08.02.2021 07:33
Gelen son dakika haberine göre KADIKÖY'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
KADIKÖY'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
- İstanbul
Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 61 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK