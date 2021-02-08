Son dakika haberleri! Kadıköy'deki "Boğaziçi" eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberleri! Kadıköy'deki "Boğaziçi" eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi

08.02.2021 07:24 | Son Güncelleme: 08.02.2021 07:33
Son dakika haberleri! Kadıköy'deki

Gelen son dakika haberine göre KADIKÖY'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

KADIKÖY'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 61 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.


- İstanbul
Son dakika haberleri! Kadıköy'deki 'Boğaziçi' eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Kadıköy'deki 'Boğaziçi' eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! Kadıköy'deki 'Boğaziçi' eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK

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