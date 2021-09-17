KADIKÖY'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından haklarında dava açılan 23 tutuksuz sanığın yargılandığı davada dinlenen 6 polisten 2'si sanıklardan şikayetçi oldu. Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki sıfatıyla 6 polis memuru ve taraf avukatları katıldı. Dinlenen polis memurları, Kadıköy'de yapılan toplantının amacına uygun yapılmadığını, polislerin 3 kez 'dağılın' ihtarında bulunduğunu ancak buna rağmen dağılmadıklarını söyledi. Sanıkların, polis araçlarına saldırdığını, çevik kuvvet polislerinin üzerine taş, sopa ve maden suyu attıklarını kaydeden polisler, çöp konteynırlarının devrildiğini, yolların kesildiğini ve araç girişlerinin engellendiğini vurguladı.

"SANIKLARINDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

"BİR MÜDDET SONRA BİZ KENDİ CANIMIZI KORUMAYA ÇALIŞTIK"

ADLİ KONTROL TEDBİRİ DEVAM ETTİ

İDDİANAMEDEN

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri