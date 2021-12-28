KADIKÖY'DEKİ BARDA KÜFÜR CİNAYETİ; 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de arkadaşlarıyla barda eğlenmeye giden Ufuk Keskin (23) bar kapısında kız arkadaşının yanında küfrettikleri için tartıştığı iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Muhammet Enes Yerlikaya ve Oğuzhan Kartal isimli 2 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle yaşandı: Ufuk Keskin ve beraberindeki 7 arkadaşı bir bara eğlenmeye gitti. Bir süre sonra arkadaş grubu barın kapısına çıkıp sigara içmeye başladı. Bu sırada sokakta alkol alan 2 kişi küfürlü konuşmaya başladı. Ufuk Keskin'in yanlarında kız arkadaşları olduğu halde küfürlü konuşan şüphelilere müdahale etti. İki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Ancak kısa süre sonra ellerindeki bıçaklarla geri dönen iki şüpheli Ufuk Keskin'i 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

"ALKOLLÜ OLDUĞUM İÇİN DETAYLARINI HATIRLAYAMADIM"

"MAKTUL YERDEYKEN ENES TEKRAR BIÇAKLAMAYA BAŞLADI"

TUTUKLANDILAR

İfadelerinin ardından Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Muhammet Enes Yerlikaya ve Oğuzhan Kartal, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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