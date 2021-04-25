Kadıköy'deki 30 bin liralık motosiklet hırsızlığında iki aşamalı yöntem
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Kadıköy'deki 30 bin liralık motosiklet hırsızlığında iki aşamalı yöntem

Kadıköy'deki 30 bin liralık motosiklet hırsızlığında iki aşamalı yöntem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de bir binaya ait alanda park halinde olan motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı.

Kadıköy'de bir binaya ait alanda park halinde olan motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Şüpheliler önce kilidi kesti, dakikalar sonra tekrar gelerek motosikleti çalıp, kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlama saatinin başlamasıyla birlikte Mert Karaoğlu isimli genç, motosikletini evinin bahçesine park ederek evine gitti. Gece saat 02.00 sıralarında motosiklet ile sokağa girişi yapan kasklı iki şüpheli Karaoğlu'na ait motosikletin bulunduğu alanda durdu. Şüphelilerden biri çevreyi gözetlerken diğer şüpheli ise park halindeki motosikletin yanına giderek kilidini kesti. Şüpheliler kilidi kestikten sonra olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra şüpheliler yeniden kilidini kestikleri motosikletin yanına gelerek, park halindeki motosikleti sürüyerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Daha önce de aynı yerden motorum çalınmıştı"

Geçtiğimiz aylarda da motosikletinin çalındığını belirten Mert Karaoğlu, " İki tane genç motosiklet ile evimin önüne yaklaşıyor. Şahıslardan biri etrafı gözetlerken diğeriyse motorumun bulunduğu yere gelerek bağlı olduğu kilidi kesiyor. Önce olay yerinden ayrılıyorlar. 10 dakika sonra gelip bu sefer motosikleti de çalarak uzaklaşıyorlar. Motosikletin gece 02.00 sıralarında çalınıyor. Ben öğlen 12.00 gibi durumu fark ettim. Çalınan motosiklet yaklaşık 30 bin lira değerindeydi. Aslında daha öncesinde de motosikletim çalınmıştı ama bulmuştuk. İnsanlar bu yollara başvurmasın, insanların emeklerini bu şekilde çalmasınlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kadıköy'deki 30 bin liralık motosiklet hırsızlığında iki aşamalı yöntem
Kadıköy'deki 30 bin liralık motosiklet hırsızlığında iki aşamalı yöntem
Kadıköy'deki 30 bin liralık motosiklet hırsızlığında iki aşamalı yöntem
Kadıköy'deki 30 bin liralık motosiklet hırsızlığında iki aşamalı yöntem
Kadıköy'deki 30 bin liralık motosiklet hırsızlığında iki aşamalı yöntem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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