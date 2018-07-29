Kadıköy'de Zincirleme Kaza, Trafik Felç Oldu!

Kadıköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen yada yaralana olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

ZİNCİRLEME KAZA

Kaza, Kadıköy E-5 Karayolu Kozyatağı mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EV 0130 plakalı aracı kullanan Yavuz Sak ismindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek M.B nin kullandığı 41 NF 700 plakalı araca çarptı. Arkadan gelen bir başka araç ise durmayı başaramayarak kazaya karıştı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen yada yaralana olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan bir tanesinin yan yattığı görüldü.

BİR ARAÇ YAN YATTI

Olayı gören bir sürücü, "Orta şeritten bu araca vurdu. Bende freni tuttum, tutmasam üstüme düşecekti" dedi.

Kazada, yan yatan araç vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından düzeltildi. Kaza nedeniyle duran trafik ise araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.