Kadıköy'de yüksek sese karşı farkındalık projesi
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Kadıköy'de yüksek sese karşı farkındalık projesi

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Yerel

Kadıköy'de yüksek sese karşı farkındalık projesi Kadıköy Belediyesi, ilçeye özellikle son zamanlarda artan yoğun rağbet ile birlikte oluşan gürültü kirliliğine karşı bir farkındalık projesi gerçekleştirdi.

Kadıköy'de yüksek sese karşı farkındalık projesi

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi, ilçeye özellikle son zamanlarda artan yoğun rağbet ile birlikte oluşan gürültü kirliliğine karşı bir farkındalık projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında Kadıköylü sanatçılar sokaklarda sergilediği performans gösterileri ile yüksek sese dikkat çekti.

Küresel salgında yeni normale geçişle birlikte, kent içi hareketliliğin odak noktası olan Kadıköy'e de rağbet arttı. Özellikle son zamanlarda artan gürültü kirliliğine çözüm arayan Kadıköy Belediyesi; mahalle muhtarları, esnaf dernekleri, mahalleliler ve Kadıköylü performans sanatçılarıyla ortak bir proje geliştirdi. "Kadıköy Hepimizin" temasıyla hayata geçirilen projede, Kadıköylü sanatçıların sergilediği sokak performansı gürültü kirliliğine dikkat çekiliyor. Sanatçılar Caferağa Mahallesinde gürültü kirliliğinin fazla olduğu 4 ayrı noktada 4 farklı performans gerçekleştirdi. Performanslarda; çocuğunu uyutan anne, hasta ve yakını, ders çalışmaya çalışan genç ve 65 yaş üzeri uyumaya çalışan mahalleliler canlandırıldı.

Mahalle sakinlerinden mektup

Proje kapsamında her yaştan mahallelinin rahatsızlıklarını belirttikleri mektuplar da binaların dış cephelerine asıldı. Mahallede yaşayan 6 yaşındaki Berk'in mektubunda, "Ben Berk. 6 yaşındayım. Bu mahallede doğdum. Mahallemi çok seviyorum ama geceleri gürültüden uyuyamıyorum. Lütfen gürültü yapmayın. Çok ses var." ifadeleri yer aldı.

70 yaşındaki Ahmet'in mektubunda ise, "Ben Ahmet. 70 yaşındayım. 3 kuşaktır Kadıköylüyüm. Kadıköy benim evim. Evimi çok seviyorum ama gürültüden dolayı her gece uykusuzluk çekiyorum. Lütfen gürültü yapmayın." dedi.

Sağlık çalışanı Ayşegül'ün mektubunda ise "Ben Ayşegül. Sağlık çalışanıyım. 7 senedir bu mahallede yaşıyorum. Yarın hastanede nöbetim olacak. Gürültüden uyuyamıyorum. Lütfen gürültü yapmayın." mesajı yer aldı.

Proje 10-11 Eylül tarihlerinde Caferağa Mahallesi'nde saat 21.00 - 01.00 saatleri arasında farklı noktalarda devam edecek.

Kadıköy'de yüksek sese karşı farkındalık projesi
Kadıköy'de yüksek sese karşı farkındalık projesi
Kadıköy'de yüksek sese karşı farkındalık projesi
Kadıköy'de yüksek sese karşı farkındalık projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç

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