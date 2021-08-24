Kadıköy'de YouTuber'ı darbettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadıköy'de YouTuber'ı darbettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı

Kadıköy'de YouTuber'ı darbettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Kadıköy'de sokak röportajı yapan YouTuber Mert Armağan'ı darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de sokak röportajı yapan YouTuber Mert Armağan'ı darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos Pazar günü Kadıköy'de YouTube kanalında yayınlamak üzere röportaj çekimi yapmak isteyen Armağan'ın tartıştığı kişilerce darbedilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerin ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler, V.A. (20) ve K.K. (21) polis ekiplerince gözaltına alındı.

İskele Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hulusi Akar Buğra Kavuncu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Muslera Gervinho Arda Turan Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kadıköy'de YouTuber'ı darbettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 12:53:34. #1.15#

title