Kadıköy'de 'Yönetim İstifa' sesleri yükseldi - Haberler
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Kadıköy'de 'Yönetim İstifa' sesleri yükseldi

Kadıköy'de 'Yönetim İstifa' sesleri yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe-Adana Demirspor mücadelesinin 75. dakikasında tribünler Fenerbahçe Yönetimi'ni istifaya davet etti.

Fenerbahçe- Adana Demirspor mücadelesinin 75. dakikasında tribünler Fenerbahçe Yönetimi'ni istifaya davet etti.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabakanın 75. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Okul Açık, Fenerium ve Maraton Üst tribünleri, 'Ali Koç İstifa', 'Ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin' tezahüratlarıyla tepki gösterdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kadıköy'de 'Yönetim İstifa' sesleri yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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