Kadıköy'de yollar boş kaldı
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Kadıköy'de yollar boş kaldı

31.12.2020 21:16 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:26
Kadıköy'de yollar boş kaldı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına az bir süre kala Anadolu Yakası'nın en yoğun noktalarından olan Kadıköy'de vatandaşlar, 2021'e evlerinde girmek için yola çıktı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına az bir süre kala Anadolu Yakası'nın en yoğun noktalarından olan Kadıköy'de vatandaşlar, 2021'e evlerinde girmek için yola çıktı. Polis ekipleri ise çarşı ve meydanda hazırda bekleyerek yoğun güvenlik önlemi aldı. Trafik yoğunluğu yüzde 9'a düştü.

Yeni yıla saatler kala, 21.00'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi polis ekipleri Kadıköy çarşısında ve Altıyol Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemi aldı. Dışarıda bulunan vatandaşlar ise evlerine doğru yola çıkarken, sokakların bir kısmı sessizliğe büründü. Öte yandan kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yüzde 9'a düştü. 


Kadıköy'de yollar boş kaldı
Kadıköy'de yollar boş kaldı
Kadıköy'de yollar boş kaldı
Kadıköy'de yollar boş kaldı
Kadıköy'de yollar boş kaldı
Kadıköy'de yollar boş kaldı
Kadıköy'de yollar boş kaldı
Kadıköy'de yollar boş kaldı
Kadıköy'de yollar boş kaldı
Kadıköy'de yollar boş kaldı
Kadıköy'de yollar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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