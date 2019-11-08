Kadıköy'de yol çalışması nedeniyle İETT otobüslerine alternatif güzergah

08.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde başlatılan yol çalışması nedeniyle İETT otobüsleri için alternatif güzergahlar oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde, Marmaray çalışmaları kapsamında yol kapaması yapılıyor. Cadde, Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararıyla 180 gün süreyle araç trafiğine kapalı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT'nin de yoğun olarak kullandığı caddenin kapanmasıyla otobüsler için alternatif güzergahlar belirledi.

Çalışmalar süresince, 56 İETT hattındaki 507 araç, günlük 2 bin 578 sefer ile Behiçbey Sokak'tan geçecek. Bu durumda tek yön olarak hizmet veren Haydarpaşa Köprüsü çift yönde çalışacak ve Kadıköy yönünde şerit daralması meydana gelecek.

Mevcut durumda çift yön olarak hizmet veren Behiçbey Sokak ise çalışmalardan dolayı tek yön olarak kullanılmaya başlanacak. Kadıköy çıkışları için trafik yoğunluğu azaltılmaya çalışılacak.



Çalışmalar süresince, güzergah dışı kalacak Hamza Yerlikaya durağı yerine Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nun karşısına yeni durak eklenecek.

Orgeneral Şahap Gürler Caddesi, 11 Kasım 2019'da başlayacak çalışmalarla 180 gün süreyle trafiğe kapalı olacak.

Kaynak: AA