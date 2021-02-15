KADIKÖY'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI

KADIKÖY'de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı Kadıköy'de de yoğun şekilde kendisini gösteriyor. Kozyatağında kar yağışı ara ara şiddetlenerek devam ediyor. Birçok noktada karla mücadele için oluşturulan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı