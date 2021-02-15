KADIKÖY'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI
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KADIKÖY'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI

15.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:47
KADIKÖY'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI

KADIKÖY'de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

KADIKÖY'de yoğun kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı Kadıköy'de de yoğun şekilde kendisini gösteriyor. Kozyatağında kar yağışı ara ara şiddetlenerek devam ediyor. Birçok noktada karla mücadele için oluşturulan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü 

-----------------------D-100 den görüntü-Üst geçitten vatandaş görüntüsü-Genel ve detay görüntü 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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