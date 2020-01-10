Kadıköy'de yılbaşı gecesi genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

10.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:09

Kadıköy'de genç bir kadını takip edip taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.



Kadıköy Hasanpaşa'da yılbaşı gecesi genç bir kadını dakikalarca takip edip taciz etiği iddia edilen F.K., gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli F.K., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Şüpheli F.K. mahkeme ifadesinde, "Benim olayla hiçbir ilişkim bulunmamaktadır. Kadını hiç görmedim. O mahalleden de hiç geçmedim. Teşhiste ise kadın beni teşhis edemedi. Yanında bulunan kişiyi teşhis etti. Daha sonra polisler teşhise ara verdi. İkinci sefer teşhis yapıldığında beni teşhis etti. Suçsuzum" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.



Tutuklandı



Mahkeme, şüphelinin "nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi. Karar üzerine şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA