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Kadıköy'de yeni yıl kutlamaları

Kadıköy'de yeni yıl kutlamaları
Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Haberler | Güncel

KADIKÖY'ün simgelerinden biri olan Boğa Heykeli ve çevresinde yeni yıl kutlamaları başladı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'ün simgelerinden biri olan Boğa Heykeli ve çevresinde yeni yıl kutlamaları başladı. Davul, zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kadıköy'ün simgesi haline gelen Boğa Heykeli turist ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar heykelin üzerine çıkıp fotoğraf çekilirken, kimileri ise heykelin çevresinde davul zurna eşliğinde halay çekti. Polis ekiplerinin yılbaşı kapsamında yoğun güvenlik önlemi aldı. TOMA ve Zırhlı polis araçları ise herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı hazır bekletiliyor.

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- İstanbul
Kadıköy'de yeni yıl kutlamaları

Kadıköy'de yeni yıl kutlamaları

Kadıköy'de yeni yıl kutlamaları

Kadıköy'de yeni yıl kutlamaları

Kadıköy'de yeni yıl kutlamaları

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