Kadıköy'de yeni yıl kutlamaları

Kadıköy'ün simgesi haline gelen Boğa Heykeli turist ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar heykelin üzerine çıkıp fotoğraf çekilirken, kimileri ise heykelin çevresinde davul zurna eşliğinde halay çekti. Polis ekiplerinin yılbaşı kapsamında yoğun güvenlik önlemi aldı. TOMA ve Zırhlı polis araçları ise herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı hazır bekletiliyor.

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