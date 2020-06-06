Kadıköy'de yayanın ölümüne neden olan otobüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest Kadıköy'de yolun karşısına geçtiği sırada 55 yaşındaki adamı altına alarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan otobüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy'de yolun karşısına geçtiği sırada 55 yaşındaki adamı altına alarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan otobüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli ifadesinde, maktule çarptığını fark etmediğini söyledi.

Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde dün meydana gelen kazada, 55 yaşındaki Mustafa Efiloğlu yolun karşısına geçmek istediği sırada ayağının kaldırıma takılması sonucu dengesini kaybetmiş ve otobüsün altında kalmıştı. Yaşlı adam hayatını kaybederken yoluna devam eden otobüs şoförü Gökhan K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

"BİRİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Kadıköy İskele Polis Merkez Amirliği'deki işlemleri tamamlanan şüpheli Gökhan K., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli savcılıktaki sorgusunda, "Ben İETT'nin yan kuruluşu olan Otobüs A.Ş.'de 34 HY 4058 plakalı otobüste 19E hattında yani Yenidoğan Kadıköy hattında çalışıyorum. Dün saat 16.50 sıralarında Kadıköy Rıhtımdaki durağımdan çıkış yaptım, seyir halindeydim. Bana yeşil ışık yanıyordu. Işıklardan 20-25 km hızla gidiyordum. Işıkları geçtim bu sırada sol dikiz aynasında birinin düştüğünü gördüm. Ancak benim aracım ile bir ilgisinin olduğunu düşünmedim" dedi.

"HİÇBİR ŞEY HİSSETMEDİM"

Araçta hiç bir şey hissetmediğini söyleyen şüpheli, "Benden sonra gelen araç ile ilgili bir problem olduğunu düşünerek devam ettim. Çevremde de bana yapılan bir ikaz olduğunu görmedim. Seferimi tamamladım. Yenidoğan peronuna girdim. Olaydan yaklaşık 1 saat 40 dakika sonra polisler geldi, bana durumu izah ettiler. Daha sonra karakola gittim. Bana bir şahsın kullandığım aracın sağ arka tekerin altında kalıp vefat ettiğini söylediler. Ben ilk defa öyle öğrendim. Benim bu olayda herhangi bir kusurum yoktur. Şahsın nasıl olup da tekerin altında kaldığını anlamış değilim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Savcılık sorgusunun ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Buradaki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli, "taksirle ölüme neden olma" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA