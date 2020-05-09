KADIKÖY'DE YAŞLI KADINI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Haber: Ali ABLAY / İstanbul, DHAKadıköy'de 80 yaşındaki Zeynep Oya K.'dan kendisini polis olarak tanıtıp, hesap bilgilerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütünce ele geçirildiğini, paraların incelenmesi gerektiğini söyleyerek 7 bin dolar ve 8 bin euro alan Suriye uyruklu...

Haber: Ali ABLAY/ İstanbul, DHA

Kadıköy'de 80 yaşındaki Zeynep Oya K.'dan kendisini polis olarak tanıtıp, hesap bilgilerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütünce ele geçirildiğini, paraların incelenmesi gerektiğini söyleyerek 7 bin dolar ve 8 bin euro alan Suriye uyruklu şüpheli İbrahim N. (18) tutuklandı. Şüpheli İbrahim N., şikayetçinin kapısından para aldığı sırada güvenlik kamera görüntülerine takıldı. Şüpheli İbrahim N.'nin yanında olan ve parayı gönderdiği tespit edilen 4 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Olay, Fenerbahçe Mahallesi, Kurukahveci Sokak üzerinde ikamet eden Zeynep Oya K.'nın şikayeti üzerine ortaya çıktı. Yaşlı kadın, 6 Mayıs'ta kendisini polis olarak tanıtarak telefonla arayan bir şahsın, hesap bilgilerinin FETÖ/PDY terör örgütünün eline geçtiğini, hesapları üzerinden para giriş çıkışı yapıldığını ve kendisinde olan paraların incelenmesi gerektiğini söyleyerek para istediğini, bu nedenle kapısına gelen şüpheliye 7 bin dolar ve 8 bin euro para verdiğini belirterek şikayetçi oldu.

6 BİN 400 DOLAR ŞİKAYETÇİYE TESLİM EDİLDİ

Bunun üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, kamera görüntülerinden parayı aldığı tespit edilen Suriye uyruklu İbrahim N., Mohamed Emin Hac M.(30) ve Mohamad H.(24) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında Mohammed Emin Hac M.'nin üzerinden çıkan 6 bin 400 dolar para, yaşlı kadına verildi. Daha sonra para geri kalanının Şanlıurfa, Akçakoca'da bulunan Suriye uyruklu Salah M.(29) ve Sıreyya El A. 'ya (45) havale yapıldığı tespit edildi. Bu şüpheliler de, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Mohamad H., Sıreyya El A., Salah A. serbest bırakılırken; 8 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüpheliler Mohamed Emin Hac M. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheli İbrahim N. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA