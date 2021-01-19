- Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı

- Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı

İSTANBUL - Kadıköy'de yaşlı kadına sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonuna kaydeden bakıcı R.R.'nin gözaltına alındı.

Kadıköy'de Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.R. isimli kadın bakıcı, yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuş, bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Yaşlı kadının yeğeninin şikayeti üzerine polis ekipleri bakıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Özbekistan uyruklu bakıcı R.R. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN