Yaşlı kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan bakıcı serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yaşlı kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan bakıcı serbest bırakıldı

20.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:58
Yaşlı kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan bakıcı serbest bırakıldı

Kadıköy'de bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Özbekistan uyruklu R.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy'de yaşlı kadın F.A'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Özbekistan uyruklu bakıcı R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli R.K. ifadesinin alınmasının ardından "basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

DARP RAPORU YOK DİYE TUTUKLANMADI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli R.K'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe oluşsa da dosyada herhangi bir darp raporunun bulunmaması ve yaralanmaya ilişkin bir tespitin olmaması nedeniyle tutuklama talebinin reddine karar verdi. Hakimlik, şüpheli R.K'nin "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmeme" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.

SADECE TERLİK FIRLATMIŞ VE KÖTÜ SÖZ SÖYLEMİŞ

Şüpheli R.K'nin emniyette alınan ifadesinde, geçen yıl aralık ayında yaşlı kadına bakıcılık yapmaya başladığını ve burada yatılı olarak çalıştığını, bu sürede F.A'ya zarar vermediğini iddia ettiği, terlik fırlattığı ve kötü sözler söylediği için de üzgün ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Ceyda Düvenci Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaşlı kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan bakıcı serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:58:33. #1.15#
title