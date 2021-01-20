Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet; Bakıcıya ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet; Bakıcıya ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri

20.01.2021 16:20 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:30
Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet; Bakıcıya ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri

KADIKÖY'de bakıcılık yaptığı F.K. isimli yaşlı kadına sözlü ve fiziki saldırılarda bulunduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu şüpheli Rano R., emniyet ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, yaşlı kadınla şakalaştığını ve pişman olduğunu söyledi.

KADIKÖY'de bakıcılık yaptığı F.K. isimli yaşlı kadına sözlü ve fiziki saldırılarda bulunduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu şüpheli Rano R., emniyet ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, yaşlı kadınla şakalaştığını ve pişman olduğunu söyledi. Çıkarıldığı adli makamlarca Rano R., hakkında "Basit yaralama" suçundan ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

Emniyette ifade veren şüpheli Rano R., 2020 yılının Ağustos ayında Türkiye'ye giriş yaptığını, ikamet için yaptığı iznin henüz sonuçlanmadığını ve iyi derecede Türkçe bildiğini söyledi. Rano R., geçtiğimiz Aralık ayında F.K. isimli yaşlı kadına bakıcılık yapmaya başladığını belirterek, "Bu adreste yatılı olarak kalıyordum. F.K.'ya bakıcılık yaptığım sürede ona hiç kötü davranmadım. F.K. bazen bana şaka amaçlı kötü konuşurdu, bazen bana eline geçirdiği eşyaları fırlatırdı. Bazen de bana bastonuyla vururdu. İstediklerini yapardım ve yaşlı olduğundan dolayı tepki göstermezdim" dedi.

Rano R., emniyet ifadesini şu şekilde sürdürdü:  

"F.K.'nin ablası A.K. her gün F.K. ile görüşür, benim ona iyi bakıp bakmadığımı sorardı. F.K. da bazen 'Bana iyi bakıyor' bazen de 'Bana yemek vermedi bu' diyerek tutarsız tavırlar sergilerdi. 31 Aralık'ta işim olduğu için izin aldım, yerime de Nigora isimli bakıcı arkadaşımın geleceğini söyledim. Onlar da kabul etti, 4 gün boyunca Nigora bakıcılık yaptı. Bana göstermiş olduğunuz videonun Nigora evdeyken çekildiğini düşünüyorum."

"ALKOLLÜYDÜM ÜZGÜNÜM"Söz konusu videoda F.K.'ye söylediklerine ve terlik fırlatmasına da değinen şüpheli Rano R., "Ben de şaşırdım, bu olay yaşandığı için üzgünüm. Videonun çekildiği gün Nigora'yla birlikte alkol kullanmıştım. Alkolün etkisiyle böyle yanlış hareketler sergilediğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Bakıcı arkadaşı Nigora isimli kadının kendisini arayarak 'Seni istemiyorlar artık, eşyalarını topla' dediğini öne süren Rano R., "İznim bitmeden eve geri döndüğümde, Nigora'ya 'Arkamdan iş çevirdin, benim 5 yaşında kızım var. Beni ekmeğimden ettin' dedim. Nigora da bana tokat atıp boğazımı sıktı. Boğazımda bu darp olayına ilişkin izler var. Videonun çekildiği gün yaptıklarımdan dolayı üzgünüm" dedi.

BEN KENDİSİNE ŞİDDET UYGULAMADIMEmniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıkta ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Rano R., hakimlik sorgusunda emniyetteki ifadeleri tekrar ettiğini belirterek "Görüntüleri izledim, ben hakaret etmedim. O beni bastonla döverdi. Benim videoda dediklerim doğrudur, birlikte şaka yapardık. Bana kendisi de söyledi. Ben tehdit etmek amaçlı öyle bir şey söylemedim, şaka amaçlı söyledim. Biraz alkollü olduğum için söyledim. Anne de bana bu şekilde şaka yapardı, kendisini hiç yaralamadım. Fiziki olarak herhangi bir müdahalem olmadı. Ben kendisine şiddet uygulamadım" dedi.

EV HAPSİ ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL TEDBİRİAnadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Rano R., hakkında "Basit yaralama" suçundan elektronik kelepçeyle konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Selçuk Özdağ İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Neslihan Atagül
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet; Bakıcıya ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:38:30. #1.15#
title