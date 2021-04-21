Kadıköy'de yaşlı kadına dehşeti yaşatan bakıcıya 3 buçuk yıl hapis istemi
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Kadıköy'de yaşlı kadına dehşeti yaşatan bakıcıya 3 buçuk yıl hapis istemi

Kadıköy'de yaşlı kadına dehşeti yaşatan bakıcıya 3 buçuk yıl hapis istemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de 89 yaşındaki kadına sözlü ve fiziki şiddet uygulayan Özbekistan uyruklu bakıcı hakkında "silahla yaralama" ve "tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de 89 yaşındaki kadına sözlü ve fiziki şiddet uygulayan Özbekistan uyruklu bakıcı hakkında "silahla yaralama" ve "tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık, bakıcının yaşlı kadına fırlattığı terliği silahtan saydı.

Kadıköy'de bakıcılığını yaptığı 89 yaşındaki Fatma Kantar'a yönelik sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı tespit edilen Özbekistan uyruklu bakıcı Rano Rakhımova(30) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Rano Rakhımova'nın bakıma muhtaç ve yaşlı olan müşteki Fatma Kantar'ın evinde bakımı sebebiyle çalıştığı anlatıldı. Şüphelinin yaşlı kadını terlik fırlatarak yaraladığı, yaşlı kadına yönelik küfür ve hakaret belirtildi.

Savcılık terliği silah saydı

İddianamede yaşlı kadına fırlatılan terlik silahtan sayılarak, şüphelinin 'silahla yaralama' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Ne olmuştu

Kadıköy'de Özbekistan uyruklu bakıcı Rano Rakhımova, 89 yaşındaki Fatma Kantar'a yönelik sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte 20 Ocak 2021 tarihinde gözaltına alınmıştı. Şüpheli sorgusunda, "Bakıcılık yaptığım süre boyunca ona hiç kötü davranmadım. Suçlamalara konu görüntülerin çekildiği gün alkol kullanmıştım. Alkolün etkisiyle böyle yanlış hareketler yaptım. Kendisini darp etmedim" diyerek üzgün ve pişman olduğunu söylemişti. Şüpheli sorgusunun ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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