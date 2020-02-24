Kadıköy'de yaşlı adama beton mikseri çarptı
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Kadıköy'de yaşlı adama beton mikseri çarptı

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL Kadıköy Göztepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama beton mikseri çarptı.

24.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:48
Kadıköy'de yaşlı adama beton mikseri çarptı

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL Göztepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama beton mikseri çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin çarptığı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kadıköy'de yaşlı adama beton mikseri çarptı
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