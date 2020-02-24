KADIKÖY'DE YAŞLI ADAMA BETON MİKSERİ ÇARPTI (1)
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KADIKÖY'DE YAŞLI ADAMA BETON MİKSERİ ÇARPTI (1)

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL Kadıköy Göztepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama beton mikseri çarptı.

24.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:40
KADIKÖY'DE YAŞLI ADAMA BETON MİKSERİ ÇARPTI (1)

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL Göztepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama beton mikseri çarptı.  İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin çarptığı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Beton mikseri-Yerde yatan yaralı-Ambulansın gelmesi

-Detaylar 


Kaynak: DHA
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