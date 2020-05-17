KADIKÖY'DE YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE DENETİMLER SÜRDÜ Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Kadıköy Meydan ve Kadıköy İskelesi sessizliğe büründü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Kadıköy Meydan ve Kadıköy İskelesi sessizliğe büründü. Trafik ekipleri, yasak kapsamında denetimlerine devam etti.

Kadıköy Meydanı ve İskelesi koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kaldı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yaya ve araç trafiğinin akıcı olduğu Kadıköy Meydan'da sessizlik hakim oldu. Kadıköy İskelesi'nin ise boş olduğu görüldü.

Trafik ekipleri, yasak kapsamında denetimlerini sürdürdü. Ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında sokağa çıkma izni olan araç ve vatandaşların kimlik ve belgelerini kontrol etti.

Kaynak: DHA