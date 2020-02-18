Kadıköy'de yangını film gibi izlediler
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Kadıköy'de yangını film gibi izlediler

KADIKÖY'de 9 katlı binanın 2 . katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi büyümeden söndürüldü.

18.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:06
Kadıköy'de yangını film gibi izlediler
KADIKÖY'de 9 katlı binanın 2 . katında çıkan yangın ekiplerinin zamanında müdahalesi büyümeden söndürüldü. Sokakta toplananlar itifaye ekiplerinin çalışmalarını film gibi izlerken, bazıları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Feneryolu mahallesi Kuyubaşı sokakta meydana geldi. 9 katlı binanın 2. katından yükselen dumanları gören vatandaşlar, ve polis ekiplerine verdi. Yangın korku ve paniğe neden olurken, binada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen ve Erenköy ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Binanın üst katında kalan 2 kişi, itfaiyenin duman tahliyesi sonrasında binadan çıkabildi. İtfaiyenin çalışması sırasında bina önündeki sokakta toplanan vatandaşlar, yangını cep telefonlarıyla görüntüleyerek, film gibi izledi. Bir bina sakini "Göz gözü görmüyordu içerde. Panik de oldu, hemen dışarı çıktık." dedi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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