Kadıköy'de yangından bir bebek bir yaşlı vatandaş son anda kurtarıldı
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Kadıköy'de yangından bir bebek bir yaşlı vatandaş son anda kurtarıldı

Kadıköy'de bir apartmanın mutfak kısmında yangın çıktı.

Kadıköy'de yangından bir bebek bir yaşlı vatandaş son anda kurtarıldı
30.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:42

Kadıköy'de bir apartmanın mutfak kısmında yangın çıktı. Bina içerisinde bulun bir bebek ile yaşlı adam son andan dışarı çıkartıldı.

19 Mayıs Mahallesi, İnönü Caddesi, Yazar Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5'inci katın mutfağında yangın çıktı. Yangında çıkan dumanlar kısa sürede daireyi sardı. Mutfaktaki aspiratörden çıkan yangında apartmandan bir bebek ile Yavuz Güner Doğusoy isimli yaşlı vatandaş binadan son anda çıkarıldı. Bebeği annesi kucağına alarak bina çevresinden uzaklaştırdı. Yavuz Güner Doğusoy isimli vatandaş ise 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın 5'inci katında çıkan yangına merdiven ile çıkarak müdahale etti. Yangın esnada binanın kısa sürede boşaltılması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekipleri mutfak bölümünde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Mahalle sakinlerinden Muammer Eryüksel, "Biz dumanı gördük itfaiyeyi aradık. İtfaiyeyi geldi yangına müdahale etti. Doğalgazı kapattılar, elektriği kapattık. Yaşlı bir amca vardı onu binadan çıkardılar, hastaneye götürdüler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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